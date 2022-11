Pivljanin: Vučić nema hrabrosti da zgužva i baci papir, neka vrsta Dejtona visi u vazduhu

„Vučić nema hrabrosti da zgužva i baci papir, njegova politika je vrdanje.

To će ići tako dok ga isto tako kao 1995. ne privedu, neka vrsta Dejtona visi u vazduhu“, rekao je glavni i odgovorni urednik lista Nova Ranko Pivljanin za N1. Pivljanin za trenutnu krizu na Kosovu kaže da je to zajednički poduhvat Vučića i Kurtija, a da je u svemu tome Evropska unija bespomoćna i licermerna. „Ovde se više pitaju Amerikanci. Čak mislim da su donekle dozvolili da se tako nešto odigra, onda će reći i to će tako da se završi. Tamo na Kosovu se zna,