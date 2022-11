Rusija navija za Srbiju na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Srbije jutros je otputovala u Bahrein gde će odigrati prijateljsku utakmicu sa istoimenom reprezentacijom u sklopu priprema za Mundijal.

Fudbalski savez Srbije objavio je na društvenim mrežama timsku fotografiju ispred Sportskog centra u Staroj Pazovi. Ispod fotografije sa našim reprezentativcima sa zvaničnog naloga Fudbalskog saveza Rusije ostavljen je komentar „Navijamo za Srbiju". Rusija, koja je bila domaćin prošlog Mundijala, neće igrati u Kataru.