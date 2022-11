Novaku Đokoviću odobrena viza - može da igra na Australijan openu

Novak Đoković moći će da učestvuje na Otvorenom prvenstvu Australije, pošto mu je odobrena viza, otkrivaju australijski mediji, a prenosi Rojters.

U januaru 2022. godine Novak Đoković nije mogao da učestvuje na Australijan openu, čak je imao zabranu dolaska u Australiju. Australijska vlada mu je nakon dva sudska ročišta ukinula mogućnost da dobije vizu. Takođe, završnom presudom mu je zabranjeno dobijanje vize u naredne tri godine, što je danas ukinuto. Tadašnji ministar imigracije Aleks Hovk objasnio je da je ukidanje Đokovićeve vize "u interesu javnosti". #Breaking: Novak Djokovic will be allowed to return