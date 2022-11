Hoće li NATO aktivirati član 5? Analitičar tvrdi da neće doći do "objave rata", ali da će Alijansa povući poteze koji će Rusiji poslati jasnu poruku

Dve rakete pale su večeras na selo Pševodov u Poljskoj, u blizini granice sa Ukrajinom. Američki zvaničnici tvrde da je reč o ruskim raketama, dok poljski zvaničnici nisu još saopštili tačan uzrok eksplozije. Dvoje ljudi je poginulo, a na licu mesta su dežurne službe.

Bez obzira na to što se večeras dogodilo u poljskom pograničnom selu i koji je razlog za pad nekoliko, kako se sumnja, ruskih raketa na Poljsku, ne treba očekivati ishitrenu reakciju NATO saveza koja bi dovela do direktnog sukoba s Rusijom, smatraju analitičari. Pogotovo ne treba očekivati brzo aktiviranje člana 5. - Nekoliko ruskih raketa na pogranično poljsko selo uz granicu s Ukrajinom sigurno neće dovesti do aktiviranja člana 5 niti aktiviranja vojnih snaga