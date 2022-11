U čitavoj Ukrajini proglašena vazdušna opasnost Kuleba o padu raketa u Poljskoj: Nemamo ništa novo, čekamo završetak istrage!

Na teritoriji čitave Ukrajine oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost, sa čime su nastavljeni ruski napadi od utorka, kada je na ciljeve širom Ukrajine lansirano oko 100 krstarećih raketa.

Dopisnik "Fajnenšal tajmsa" iz Ukrajine Kristofer Miler objavio je na Tviteru da su na snazi sirene za vazdušnu uzbunu trenutno u celoj Ukrajini. Meanwhile, air raid sirens and alerts across all of Ukraine right now, which means Russian missiles are in the air. Yesterday Russia fired 100+ at Ukraine, destroying energy infrastructure and striking residential buildings. At least one person was killed in Kyiv. pic.twitter.com/MqJ6xGDhW1 — Christopher Miller