Stojković pred Bahrein: Najvažnije da se niko ne povredi

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas u Manami da je najvažnije da se niko od igrača ne povredi na predstojećem meču protiv Bahreina i dodao da njegov tim još jednom želi da pokaže da je zaslužio da bude učesnik Svetskog prvenstva u Kataru."Znamo da je Bahrein reprezentacija sastavljena uglavnom od igrača iz domaćeg šampionata, poštujemo ih, ali ćemo ići na pobedu. Ovo je samo prijateljska utakmica i najvažnije za naš tim je da se niko ne povredi za tih 90 minuta", rekao je Stojković na konferenciji za novinare, prenosi Fudbalski savez Srbije.

"Želja nam je da još jednom pokažemo da je Srbija zaslužila da bude učesnik Mundijala u Kataru. Sjajna prilika za sve nas, veoma sam srećan jer prvi put imam priliku da boravim u Bahreinu i želim sa svojim momcima da ostavim što bolji utisak na terenu", dodao je on.

Fudbaleri Srbije odigraće sutra protiv Bahreina prvu i jedinu kontrolnu utakmicu pred Mundijal.

Stojković je naveo da za taj meč ne može da računa na Aleksandra Mitrovića, Filipa Kostića i Sašu Lukića.

"Ne želimo da rizikujemo, posebno jer nije neophodno. Oni treniraju po posebnom programu. Kada je reč o Dušanu Vlahoviću, on je juče trenirao, danas takođe, on je u redu. To je dobra vest", rekao je selektor Srbije.

Kapiten Srbije Dušan Tadić je naveo da je atmosfera u timu fantastična "kao i uvek".

"Puni smo entuzijazma, optimizma, uživamo u svakom trenutku. Treba samo da se prepustimo, da igramo našu ofanzivnu igru sa puno optimizma i rezultat sigurno neće izostati", rekao je Tadić.

"Očekivanja za utakmicu protiv Bahreina ista su kao i za svaku pretohdnu, ne zanima nas ime protivnika, uvek idemo na pobedu", dodao je on.

Utakmica Srbija - Bahrein na programu je sutra od 16.30.

(Beta, 11.17.2022)