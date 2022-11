Severna Koreja ispalila novu raketu: Obećala žešći odgovor SAD-u i saveznicima, poručila da će "zažaliti zbog kockanja" (video)

Severna Koreja danas je ispalila balističku raketu u Istočno, odnosno Japansko more, upozoravajući na "žešće vojne odgovore" na napore SAD da pojačaju svoje bezbednosno prisustvo u regionu sa svojim saveznicima, rekavši da će Vašington "zažaliti zbog svog kockanja".

Severna Koreja je ove godine sprovela rekordan broj takvih testova, a takođe je nedavno ispalila stotine artiljerijskih granata u more dok su Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države organizovale vežbe, od kojih su neke uključivale i Japan, prenosi Reuters. North Korea fires missile, vows 'fiercer' response to U.S., allies pic.twitter.com/SucRMvFJ2F —Reuters https://t.co/QQjGPXuaPB #fire — Global Feed (@gl0bal_feed) November 17, 2022 Vojska Južne Koreje saopštila