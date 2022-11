Nadal pričao o Novaku i Australiji: „Bio je veliki haos, sad najbolja moguća vest“

Španski teniser otkrio kako se oseća povodom toga što će Novak igrati ponovo u Australiji Španski teniser Rafael Nadal pobedom je završio ovu sezonu, a na konferenciji za medije pričao je o povratku Novaka Đokovića u Australiju nakon što mu je odobrena viza.

Srpski teniser će početkom naredne godine ponovo imati priliku da igra na Australijan openu, koji mu je jedan od omiljenih turnira, jer ga je osvajao devet puta. „Tenis je bolji kada su svi najbolji igrači na terenu. Čak i ako je prošle godine bio veliki haos, nije dobro za naš sport, ali to je prošlost. Najbolja moguća vest je da Novak ponovo može da igra. Sreća za njega, turnir i navijače“, rekao je Nadal. Nadal on Djokovic playing in Australia: "Tennis is is