"SAD i NATO napolje": Hiljade demonstranata marširalo ulicama Grčke, obeležili godišnjicu nasilno ugašene studentske pobune 1973. godine (foto)

Hiljade Grka marširalo je danas kroz centar Atine da bi obeležilo godišnjicu nasilno ugušene studentske pobune 1973. godine, koja je pomogla da se svrgne vojna hunta koja je tada vladala zemljom.

Godišnji marš do ambasade SAD, koju mnogi Grci optužuju da je podržavala vojnu diktaturu od 1967. do 1974. godine, često postaje žarište protesta protiv vladine politike, preneo je Rojters. Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "SAD i NATO napolje", a nekoliko demonstranata je nosilo majice na kojima je pisalo "Borba za mir i razoružanje". Tenzije između policije i demonstranata izbile su pre nego što su demonstranti stigli do dobro čuvanog