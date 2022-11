Predsednik Vučić u nedelju u jutarnjem programu TV Prva

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće se sutra naciji.

Vučić je ovo najavio na Instagarm nalogu budućnostsrbijeav. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kako se može videti u objavi, on će gostovati u nedelju, 20. novembra, u 10.00 časova, u jutarnjem programu Prve televizije. Podestimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti pozvani su u Brisel na dijalog na najvišem nivou, rekao je portparol EU Peter Stano. Prema nezvaničnim informacijama,