Rud pred duel sa đokovićem: Najteže u istoriji tenisa je pobediti njega u dvorani

NORVEŠKI teniser Kasper Rud iza sebe ima sjajnu sezonu koju bi mogao da okonča titulom. On će u finalu Završnom mastersa u Torinu igrati protiv Novaka Đokovića.

Foto: EPA-EFE/Alessandro Di Marco Svestan je četvrti reket sveta da ga čeka težak posao, ali učiniće sve da dođe do pobede i trofeja. - Finale protiv Novaka Đokovića u dvorani? To je nešto najteže u istoriji našeg sporta. Znam da moram da se pojavim sa nečim što još nisam uradio protiv njega, jer ga nikada nisam pobedio. Za početak, moram da verujem u pobedu. Neće biti lako, ali ću dati maksimum, kao što uvek i dajem - rekao je Rud. Novak i Kasper su do sada