Beg od užasne smrti Dramatičan snimak zemljotresa na Javi, zemlja se trese a zgrada ruši dok učenice pokušavaju da pobegnu (video)

Jak zemljotres na indonežanskom ostrvu Javi gotovo je sravnio grad Čiandžur i odneo je najmanje 252 žrtve.

Među nastardalima je mnogo dece koja su poginula kad su se srušile njihove škole. #NewsAlert: At least 252 people have been killed and over 1000 of people injured, in yesterdays 5.6 magnitude #Earthquake west of #Java province in #Indonesia, reports of over 23.000 people displaced and over 1 million people effected. pic.twitter.com/IpaDL0DHGM — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 22, 2022 Na snimku sa društvenih mreža vidi se trenutak potresa u jednoj od škola.