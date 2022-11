Jurio ženu da je zakolje, ćerka mu otela nož i spasila majku Detalji porodične drame! Komšije: Mislili smo da žive u slozi

Porodična drama koja se dogodila uoči Aranđelovdana kada je muškarac (56) iz okoline Novog Sada, izvršio samoubistvo nakon što je nožem jurio suprugu kako bi je zaklao.

Nesreću ženu sigurne smrti spasila je ćerka. Nasilje u porodici dogodilo se u nedelju oko 21. sat u okolini Novog Sada i to dok je porodica spremala slavu Aranđelovdan. - Pokojni muškarac i njegova supruga posvađali su se, nakon čega je on uzeo nož i počeo da je juri po kući. U jednom trenutku naslonio joj je nož na vrat. U tom trenutku njihova dvadesetogodišnja ćerka uspela da od oca otme sečivo iz ruke. On je nakon toga istrčao iz kuće i obesio se o drvo u