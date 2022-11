Nemački ZF započeo radove na izgradnji druge fabrike u Pančevu

PANČEVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, nakon obilaska radova na izgradnji druge fabrike nemačke kompanije ZF Fridrihshafen u pančevačkoj Severnoj industrijskoj zoni, da je ZF pravi gigant najmodernije nemačke industrije i da takve fabrike menjaju Srbiju brže nego bilo šta drugo.

Vučić je u obraćanju istakao da je ovo veliki dan za Srbiju i da će ta fabrika puno doneti Pančevu i Banatu, kao i celoj zemlji. On je rekao da kada je svojevremeno obavestio u Davosu Angelu Merkel da ZF dolazi u Srbiju, da je bila iznenađena i da mu je čestitala i istakla da je to ogroman uspeh za Srbiju. "Ovo je pravi gigant nemačke industrije i to one najmodernije", istakao je Vučić. Kazao je da je državi ostalo da završi potrebne trafo stanice i puteve i