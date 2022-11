Napravi štek u Mobi Banci – čak 5% kamate za štednju u dinarima na 12 meseci

Novembar je tradicionalno poznat kao mesec štednje, a ovog novembra najbolji štek nalazi se upravo u Mobi Banci.

Sve klijente koji svoju štednju u dinarima povere Mobi Banci na oročeno čuvanje od 12 meseci očekuje primamljiva kamatna stopa do čak 5% (NKS=EKS). Dodatno, u ponudi je i oročena štednja na 6 meseci uz kamatu od 4%, odnosno 3 meseca uz kamatu od 3% (NKS=EKS). Sa druge strane, one koji žele da štede u evrima očekuje uvećanje depozita i do 2,20% (EKS 1,87%) za period od 12 meseci. Štedišama koji odluče da iskoriste ovu promotivnu ponudu potreban je otvoren štedni