Stepanović: Zašto ste upropastili EPS, to je akt veleizdaje zemlje

Urednica Nove Ekonomije Biljana Stepanović izjavila je da ne zna da li je namerno ili iz neznanja dozvoljeno da se upropasti Elektroprivreda Srbije (EPS), ali ističe da je toliko velika, strašna i nenormalna šteta napravljena državi.

Kaže i da nema objašnjenje - ako je to učinjeno namerno zašto je namerno, a ako je iz neznanja - to neznanje je "toliko da čoveka uhvati užas". "Ja crkoh ponavljajući - zašto ste ljudi upropastili EPS, to je akt veleizdaje zemlje, tu rečenicu ću da upotrebim", dodala je. Povodom navoda predsednika Fiskalnog saveta Pavla Patrovića da će nas EPS i Srbijagas „koštati četiri milijarde evra“, ona ocenjuje da je to „apsolutni šok i katastrofa“, te da se i Nova ekonomija