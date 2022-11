Danas kiša i sneg u ovim delovima Srbije! Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas biti umereno oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima, a ponegde su mogući kiša i sneg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kratkotrajna kiša, a na planinama sneg, očekuju se samo na istoku i jugoistoku Srbije i u Banatu. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od dva do sedam, a najviša dnevna od sedam do 13. U Beogradu danas umereno oblačno i suvo vreme, sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od tri do pet, a najviša dnevna oko 10.