Kristijano Ronaldo gledao u neverici: Fudbaler Zvezde provocirao slavnog Portugalca kao niko nikad na Mundijalu (video)

SRBIJA i Brazil igraju na Svetskom prvenstvu u fudbalu, ali i meč koji je toj utakmici prethodio, Portugal - Gana, doneo je jedan vrlo zanimljiv, upravo zbog momka koji igra za klub iz Srbije.

FOTO: Tanjug/AP Podsetimo, u prilično dramatičnom meču Portugal je pobedio Ganu, a gol za afričku selekciju dao je Osman Bukari. Fudbaler Crvene zvezde, međutim, ne samo da je zatresao mrežu rivala iz Evrope, već je to odmah proslavio - u stilu Kristijana Ronalda: Zatrčao se, skočio i, u letu, okrenuo, a sve završio tako što je prilikom doskoka raširio ruke, baš kao što to slavni Portugalac radi.