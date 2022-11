Karambol kod Zrenjanina, auto zgužvan: U lančanom slupana 3 automobila, točak samo što nije ispao (foto)

ZRENJANIN - Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u mirno nedeljno jutro na samom izlasku iz Zrenjanina, u smeru ka Beogradu.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, stanje učesnika nije poznato, ali deo beogradskih medija prenosi da ima i povređenih. Sudar se dogodio na mostu preko reke Tise, na putu Zrenjanin-Novi Sad. Nesreća se dogodila kod Ečke. Saobraćaje posle uviđaja normalizovan.