Hrvati zasuli telefon sneže Borjan gnusnim uvredama: Ovo je prešlo zaista svaku granicu! (foto)

Neko mora reagovati na ovo! Mnogo bure se podiglo nakon sinoćnje utakmice Hrvatske i Kanade u kojoj su Hrvati slavili sa ubedljivih 4:1.

Zaista je to bila jedan dobra utakmica, ali dobar fudbal je ostao u senci vređanja Milana Borjana i njegove supruge. Borjan je rođen u Kninu, a tokom rata njegova porodica je izbegla u Kanadu. O tome je pričao više puta, a očigledno da su i hrvatski navijači to znali, pa su krenuli sa najgnusnijim vređanjima tokom cele utakmice. Nažalost, nije samo golman Crvene zvezde bio na udaru već i njegova žena. Naime, Hrvati su došli nekako do njenog broja i među sobom ga