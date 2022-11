Taksista dirao putnicu po grudima i nogama: Užas u Karlovcu, devojka se posle vožnje požalila roditeljima: "Više puta sam rekla da zaustavi vozilo"

Sud u Vukovaru, kao drugostpeni, potvrdio je presudu Opštinskog suda u Karlovcu taksisti koji je putnicu dirao po grudima i nogama. Kako piše KAportal, karlovački sud je taksista osudio na novčanu kaznu od 40 njegovih dnevnih dohodaka, odnosno na 3,333.20 kuna.

Devojka koju je vozio iz večernjeg izlaska iznela je ozbiljne optužbe protiv karlovačkog taksiste. Rekla je da je u taksi marke "mercedes" ušla s njoj nepoznatim mladićem, kojega je taksist prvo odvezao na Jelaše, što je smatrala čudnim. - U jednom trenutku je optuženi počeo da usporava, stavio je ruku na moje levo koleno, na šta sam je pomerila, a on je ponovo stavio ruku na moje koleno. Tada sam mu rekla da me je strah i da se ne osećam sigurno, a on je odgovorio