"Moguće da 15. decembra bude odlučeno o kandidatskom statusu BiH" Varhelji poručio da zvaničnici Srpske podržavaju ubrzan put ka EU

Komesar EU za proširenje Oliver Varhelji izjavio je večeras da BiH ima vremena i priliku da dobije kandidatski status za članstvo u EU i da bi o tome moglo da bude odlučeno 15. decembra na redovnoj sednici Evropskog saveta.

- To je mesto gde se formalne odluke i donose - rekao je Varhelji, ističući da bi ta odluka mogla biti doneta ukoliko u BiH bude nastavljen ubrzan proces formiranja vlasti na svim nivoima, prenosi Srpskainfo. Govoreći o 14 ključnih priorireta Evropske komisije, on je istakao da su oni i dalje važeći i da su direktno povezani sa narednom fazom procesa pristupanja BiH EU. - Nadamo se da će doći do stvaranja novog političkog zamaha koji će pospješiti realizaciju