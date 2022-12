Stiže pogoršanje sa padavinama, a zatim obrt: Šta nam od 6. decembra donosi anticiklonalni blok s Grenlanda i Islanda

Narednih dana biće tmurno uz slabe padavine, ana istoku i zapadu regiona ponegde je sneg moguć i u nešto nižim predelima.

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da posle kraćeg zahlađenja, koje očekuje oko 5. decembra, verovatno sledi topliji period koji bi potrajao do oko polovine meseca, kada ima izgleda da zahladi. - Narednih dana nad regionom biće umereno do znatno oblačno, često tmurno i maglovito. Povremenih padavina u obliku slabe kiše ili rosulje može biti uglavnom nad središnim, istočnim i zapadnim predelima do petka. Vetar će uglavnom biti slab, dok će u košavskom području