CNN počeo da otpušta zaposlene

Izvršni direktor CNN-a, koji je u vlasništvu kompanije Vorner Bros Diskaveri, obavestio je danas zaposlene da su u toku otkazi u toj kablovskoj mreži, prenosi agencija Rojters, pozivajući se na mejl u koji je imala uvid.

Kris Liht je u dopisu naveo da će ograničeni broj pojedinaca, uglavnom honorarni saradnici, danas biti obavešteni da su dobili otkaz, a stalno zaposleni na koje se to odnosi to će saznati u četvrtak. „Znam da ove promene pogađaju i kolege koje odlaze i one koji ostaju, a mi imamo resurse da vas podržimo“, napisao je Liht. Smanjenje broja zaposlenih u CNN-u bilo je očekivano i događa se u trenutku kada kompanije pokušavaju da smanje troškove i broj radnika dok se