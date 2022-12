Svetske agencije o Vulinu: Proruski političar na čelu obaveštajne agencije

Agencije AP i Frans pres javljaju da je srpska vlada imenovala "čvrsto proruskog političara" kao novog šefa svoje državne obaveštajne agencije prenoseći objavu RTS-a da je Aleksandar Vulin imenovan za direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

On je, podsećaju agencije, bio prethodno ministar unutrašnjih poslova i ministar odbrane Srbije. Kao ministar unutrašnjih poslova, on je posetio Moskvu u avgustu, u retkoj poseti jednog evropskog državnog zvaničnika od početka ruske invazije u Ukrajini, i tada je naglasio da se Beograd neće pridružiti zapadnim sankcijama protiv Rusije zbog njenog rata u Ukrajini, piše AP. On je tada rekao ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu da je Srbija jedina država u