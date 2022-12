Detalji pucnjave u Nišu: Mladić ranjen u igraonici, do obračuna došlo u tržnom centru oko ponoći

Nišlija M.M. (29) koji je sinoć upucan u noge u centru Niša, zadobio je prostrelne rane, nalazi se u svesnom stanju i nema prelome kostiju ekstremiteta, navode u KC Niš.

Prvobitno je rečeno da je do pucnjave došlo u podrumu tržnog centra, koji je u to vreme zatvoren a policiju su obavestili stanari koji žive u stambenom delu objekta kada su čuli hice. Prema informacijama iz niške policije, do pucnjave je došlo u igraonici za igranje video igara, petnaestak minuta pre ponoći. - Policija traga za počiniocem on radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, rečeno je "Blicu" u niškoj policiji. Igraonica se nalazi u Tržnom centru