Obradović posle četvrtog uzastopnog poraza Partizana: Sada treba da zbijemo redove

Trener Partizana Željko Obradović rekao je posle poraza crno-belih od Valensije (100:96) u 11. kolu Evrolige da je problem to što njegov tim ne trenira kvalitetno zbog povreda igrača. „Utisci mogu da budu različiti.

Razlog je jedan jedini, a to je da nemamo trening. Smailagić se posle Zvezde razboleo i nisam ga video četiru dana. Lesor je imao bol u ramenu, ali je tražio da igra. Imao je samo jedan trening. Očigledno da nam on donosi mnogo toga. To se vidi po skoku (on 10, ostali 13). Odraz dekocentracije su njihovi skokovi i naše izgubljene lopte. Oni su bilo više koncentrisani“, rekao je trener crno-belih. On je dodao da ekipa mora da pronađe dodatnu motivaciju za