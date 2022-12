Bilčik: Ne postoji plan B za pregovore Srbije i EU, samo put u članstvo

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da bi Srbija, ako bi napredovala po pitanju usaglašavanja spoljne politike sa Evropskom unijom i uvela sankcije Rusiji, verovatno lakše napedovala i u ostalim oblastima.

On je u intervjuu za Glas Amerike izneo lično mišljenje da u rezoluciji Evropskog parlamenta nije moralo da se nađe uslovljanje evrointegracija Srbije uvođenjem sankcija Rusiji i priznanjem nezavisnosti Kosova, ali je primetio kako to nije novost u pregovorima. Bilčik, koji je poslanik Evropske narodne partije, smatra da ni Srbija, a ni EU nemaju plan B kada je reč o integracijama i da ne postoji rizik od zaustavljanja pregovora. On je naveo da je sagovornike u