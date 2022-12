"Ne znamo tačno kada, ali nastavljamo pregovore": Grosi: U toku razgovori o organizaciji sastanka sa Putinom

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da su u toku razgovori o organizaciji njegovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Radujem se tome. Ne znam kada tačno, nastavljamo pregovore. Naravno, moracu ponovo da ga vidim - rekao je Grosi za rusku agenciju TASS. Grosi je ranije danas izrazio nadu da ce Rusija i Ukrajina do kraja godine sklopiti dogovor o stvaranju zaštićene zone u oblasti oko nuklearne elektrane Zaporožje. On nije isključio mogućnost da se, kako bi se rešilo to pitanje, susretne sa Putinom, kao ni sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim. Elektrana Zaporožje, najvece