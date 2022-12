Jak zemljotres 4,4 o Rihteru pogodio BiH, osetio se i u Crnoj Gori i Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 4,4 po Rihteru s epicentrom nedaleko Stoca osetio se u 21.05 sati na širem hercegovačkom području, na dubrovačkom primorju i u Crnoj Gori.

Oko pet sekundi podrhtavalo je tlo, što je izazvalo uznemirenost kod građana. Kako su izvestili iz Federalnog seizmološkog zavoda, njihovi uređaji su zabeležili potres čija je magnituda iznosila 4,4 po Rihteru. Potres se osetio na širem području Hercegovine i južnom delu Hrvatske. Za sada nema dojava o štetama ili eventualnim posledicama.