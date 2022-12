Bogdanović se vratio na teren posle sedam meseci: Atlanta pobedila Jokićev Denver

Košarkaši Atlante prekinuli su sjajnu seriju Denvera i savladali ih 117:109 u sinoćnjem meču NBA lige, a sjajan vest za sve navijače u Srbije je nova odlična partija Nikole Jokića, ali i povratak Bogdana Bogdanovića na parket.

Dvostrukom uzastopnom MVP igraču najjače košarkaške lige na svetu su nedostajale dve asistencije za novi "tripl-dabl", budući da je imao skor od 24 ubačena poena, 10 skokova i osam asistencija, što je bilo nedovoljno za pobedu Nagetsa. WoW!! Feeling good to be back with the squad!!! Hawks fans, I really didn’t expect that coming!!! You really got me nervous like a lil kid when I was checking in 😂 Thank you so much for the love and respect you showed me tonight!! On