Veliki požar u Moskvi: Gorela fabrika za preradu mesa, u gašenju učestvovalo 100 vatrogasaca (video)

Veliki požar izbio je danas na posedu fabrike za preradu mesa Mikojan u Moskvi, saopštila je pres služba ruskog Ministarstva za vanredne situacije. „Kada su prve vatrogasne ekipe stigle na lice mesta, ustanovile su da gori krov industrijskog skladišta na posedu fabrike za preradu mesa Mikojan“, rekao je portparol, preneo je TAS S.

U gašenju požara učestvuje više od 100 vatrogasaca i 30 vozila, saopštilo je Ministarstvo. Another fire in #Moscow - the building of the Mikoyan Meat-Processing Plant is on fire Apparently they like to smoke in the wrong places. pic.twitter.com/yV8dyjernm — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2022 Izvor u hitnim službama ruskih prestonica rekao je da je evakuisano 13 ljudi iz skladišta u fabrici za preradu mesa Mikojan. „Prema preliminarnim informacijama, nema