Mali: Za pomoć od 5.000 dinara se do sada prijavilo 607.000 mladih

Ministar finansija Siniša Mali kazao je da se za za pomoć države od po 5.000 dinara do sada prijavilo 607.000 mladih i podsetio da isplate počinju 16. decembra. „Prijava traje do 15. decembra, preko Uprave za trezor, a isplata će početi 16. decembra i verujem da ćemo isplatu završiti do 19. decembra“, rekao je Mali za televiziju Prva.

Ministar je ponovio da pravo na tu pomoć imaju mladi između 16 i 29 godina i da je neophodno da se prijave svi, bez obzira da li su već primali državnu pomoć. Prema njegovim rečima, za tu novčanu pomoć iz budžeta je izdvojeno šest milijardi dinara. Budžet za narednu godinu je uravnotežen i vodili smo računa da ne odustajemo od osnovnih principa koji se odnose na povećanje životnog standarda građana, izjavio je gostujući na televiziji Prva ministar finansija Siniša