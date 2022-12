Bard Meto Jovanovski za Danas: Kuća je tamo gde te boli

„Goran Stefanovski je naš velikan, ne samo makedonski, balkanski, nego i evropski, njegove drame igrane su i na čuvenim scenama“, kaže za Danas Meto Jovanovski, jedan od najvećih jugoslovenskih i makedonskih filmskih i pozorišnih glumaca.

Kako dodaje, u njima je ispisao sve identitete koje smo proživeli na ovom prostoru od nekadašnje velike Jugoslavije do danas, individualne, kulturne, nacionalne, i predstava “My name is Goran Stefanovski” je naša posveta ovom velikanu. „To je jedan vremeplov kroz njegova dela i naša kolektivna sećanja, u kojima govori o čovekovoj slobodi, domu, utočištu, emigraciji…, o onom strašnom osećanju kada se u svom domu osećaš kao stranac, kao raseljeno lice, kad sediš