Ubedljiva Engleska zakazala spektakl u četvrtfinalu sa Francuskom

Fudbalska reprezentacije Engleske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva u Kataru! Izabranici Gareta Sautgejta u nedelju su na stadionu „Al Bajt“ u Al Horu porazili Senegal ubedljivim rezultatom 3:0 (2:0) i izborili učešće među najboljih osam selekcija turnira.

Protivnik selekciji „Tri lava“ u četvrtfinalu biće veliki rival Francuska. Aktuelni svetski prvaci nešto ranije u nedelju su takođe bez mnogo muke došli do četvrtfinala – tim Didijea Dešana pobedio je Poljsku sa 3:1. Dobru igru je na startu utakmice pružila afrička selekcija. Tim koji vodi Aliju Sise bio je izuzetno konkurentan rival favorizovanim Englezima do finiša prvog poluvremena. Međutim, tada do izražaja dolaze individualni kvaliteti engleskih ofanzivaca. U