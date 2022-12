Danas je 283. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti uživo na Nova.rs. Glavna urednica ruskog Raša Tudeja Margarita Simonjan iznela je kranje neobičnu tvrdnju - da je Moskva zapravo zauzela Kijev tokom prve nedelje rata, a zatim ga vratila Ukrajini. Head of RT Margarita Simonyan lies that Russia basically conquered Kyiv during the first week of the war, then simply gave it back. Simonyan explains why she doesn't believe Russia would strike Kyiv