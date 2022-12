Piksi sprema izveštaj: Selektor Srbije obrazložiće detaljno šta se dešavalo pre i za vreme Mundijala

SELEKTOR fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković bi uskoro trebalo da podnese izveštaj o svom radu pre i za vreme Svetskog prvenstva u Kataru.

FOTO: AP/Tanjug Ni posle 24 godine naša selekcija se nije plasirala u drugi krug takmičenja, a poslednji put se to desilo 1998. godine na SP u Francuskoj, kada je Piksi bio u kopačkama. Foto ilustracija V. N. Danas, kada je on u odelu, red je da bar napismeno vidimo šta se radilo, gde se grešilo i ko je kriv što su navijači prešli za manje od dve nedelje put od euforije do razočaranja. Ako bude do kraja iskren i dosledan tradiciji nekih velikih trenera pre njega,