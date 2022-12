Vremenska prognoza 6. decembar

Biće kiše, a ponegde i pljuskova. Pre podne i sredinom dana padavine se očekuju na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Ujutru temperatura od 2 do 6, tokom dana do 14 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 06.12.2022. Utorak: Umereno do potpuno oblačno, pre podne sa kišom i lokalnim pljuskovima na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak južni i jugoistočni, koji će prepodne na severu i zapadu, a zatim i u većini ostalih krajeva biti u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 6 do 14