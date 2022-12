Ruski aerodrom na udaru drona? Guverner tvrdi da je pogođen rezervoar s naftom, gust crni dim se nadvio nad gradom (foto)

Na aerodrom u Kursku izvršen je napad dronom, usled čega se zapalio rezervoar sa naftom, objavio je jutros guverner Kurske oblasti u Rusiji Roman Starovojt.

On je na Telegramu naveo da nije bilo žrtava i da je u toku lokalizacija požara. Closest video I've seen so far (closed group, here's the source link regardless: https://t.co/KQvw6Wo5U9) pic.twitter.com/bqSjir0wNI — Aric Toler (@AricToler) December 6, 2022 Sve specijalne službe su na mestu incidenta, napisao je Starovojt, prenosi RIA Novosti. Kako se može videti na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, gust crni dim nadvio se nad gradom. Local authorities in