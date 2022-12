Večeras se igra istorijski derbi: Evo gde ga možete gledati! (foto)

Partizan ima privilegiju da bude domaćin prvog u istoriji derbija u Evroligi, a on će startovati večeras od 20 časova i 30 minuta.

Danas startuje 12. kolo Evrolige, a da derbi bude zanimljiviji, večiti su i na tabeli jedan do drugog. Naime, Zvezda se nalazi na 12. mestu sa skorom od 5 pobeda i 6 poraza, dok je Partizan na 13. poziciji sa pobedom manje, odnosno porazom više. Tomorrow, history is waiting to be made… ✍️ The first-ever meeting of @PartizanBC and @kkcrvenazvezda in the EuroLeague #EveryGameMatters pic.twitter.com/C1WDoNSPtO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7,