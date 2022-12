Putin suludim objašnjenjem najavio nove brutalne napade na ukrajnsku elektro mrežu

Danas je 287. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti uživo na Nova.rs. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, rekla je danas da se, na osnovu objavljenih podataka iz američkih ugovora o naoružanju, može zaključiti da Vašington namerava da podstiče neprijateljstva u Ukrajini najmanje do kraja 2025. godine. Opširnije pročitajte u posebnoj vesti. These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Dec. 8,