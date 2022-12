Vučić razgovarao s Tajanijem; Ministar poručio da treba sačuvati mir na Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s potpredsednikom Vlade Italije i ministrom spoljnih poslova Antonijem Tajanijem, saopšteno je iz predsednikovog kabineta.

Kako se navodi, Tajani je predsedniku Vučiću rekao da je neophodno sačuvati mir i stabilnost i zatražio deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i povratak Srba u institucije u Prištini. Predsednik Vučić je rekao da je za to „neophodno da se ispuni jedan mali i jednostavan uslov, a to je da bude poštovan Briselski sporazum“. To znači da bude formirana Zajednica srpskih opština, na šta se Priština obavezala potpisom pre bezmalo deset godina, a sve ostalo je