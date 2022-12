Crnobrnja: RTS treba da nam kaže šta se dešava na Kosovu, treba da ima 15 ljudi na licu mesta

Prof. Dr Stanko Crnobrnja u emisiji “Utisak nedelje” ocenio je da bi Radio televizija Srbije (RTS) trebalo da bude jedina naša pouzdana adresa za kvalitetno novinarstvo i informacije, a ona to nije. Obrazlažući zašto to nije tako, Crnobrnja je rekao da je to zato “što je na čelu RTS čovek lenj, neće da radi, on misli da je sve to super, on misli da je super novinar, oni njegovi misle da su super novinari, oni su zaboravili šta je novinarstvo”, prenosi Nova.rs.