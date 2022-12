Uhapšeni osumnjičeni za pokušaj ubistva u Obrenovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom akcijom uhapsili su S.Đ. (30) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, on je sa još trojicom muškaraca za kojima policija intenzivno traga, učestvovao u izvršenju krivičnog dela kada je danas u Obrenovcu ispaljeno više projektila iz vatrenog oružja u pravcu dvadesetosmogodišnjaka, koji tom prilikom nije zadobio povrede. Osumnjičenom S. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Dalji rad je u toku.