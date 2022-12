Bankman-Fried prevario ulagače za 1,8 milijardi dolara, saopštio SEC

Američki regulatori optužili su suosnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda da je više godina sprovodio shemu za prevaru investitora, pri čemu je prikupio više od 1,8 milijardi dolara.

Komisija za hartije od vrednosti (The U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) saopštila je u utorak da je Bankman-Fried, koji je uhapšen na Bahamima i koji se suočava sa krivičnim prijavama u Sjedinjenim Američkim Državama, sakrio razmere povezanosti FTX-a i njegove trgovačke firme Alameda Research. SEC je takođe naveo da je on koristio sredstva klijenata. "Tvrdimo da je Sam Bankman-Fried izgradio kulu od karata na osnovu obmane, dok je investitorima govorio