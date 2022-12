Pogledajte karambol kod Smedereva posle neviđene potere zbog jagnjeta: Automobili se prevrnuli na krov, potpuno uništeni (video)

Sedam osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas oko 2 sata, a do udesa je došlo zbog potere za ukradenim jagnjetom.

U sudaru su učestvovala dva automobila, u jednom su se nalazile tri osobe koje su pre nesreće ukrale jagnje i pokušale da pobegnu sa životinjom. U drugom vozilu bili su četiri osobe koje su jurile lopove. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se vidi na snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, od vozila gotovo nije ostalo ništa. Automobili su potpuno uništeni i prevrnuti na krov nakon što su sleteli sa puta. (Kurir.rs)