Zapad najavljuje jači pritisak na Rusiju zbog Ukrajine; EU: Još 200 imena na listi sankcionisanih

Rat u Ukrajini 293. dan. Volodimir Zelenski poziva Moskvu da do Božića povuče svoje snage, što bi, ističe, dovelo do okončanja neprijateljstva. Na sastanku G7 dogovoren nastavak jačanja vojnih kapaciteta Ukrajine i intenzivniji pritisak na Rusiju. U EU nema dogovora o devetom paketu sankcija, ali je dogovoreno da se na listu sankcionisanih ruskih državljana i grupa doda još 200 imena.

U Ukrajini se ratuje već 293 dana, a predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Rusiju da do Božića povuče svoje trupe, prenosi Rojters. "Ako Rusija povuče svoje snage iz Ukrajine, to će takođe obezbediti pouzdan završetak neprijateljstava. Ne vidim razlog zašto Rusija to ne bi učinila sada - u vreme Božića", rekao je Zelenski u video-obraćanju na sastanku G7. Inače, države Grupe 7 dogovorile su da nastavljaju sa jačanjem vojnih kapaciteta u Ukrajini, sa neposrednim