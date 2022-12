Kijev na nikad jačem udaru: Skriveni detalj na dronovima otkrio Putinovu brutalnu poruku Ukrajincima

Danas je 294. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja mogli ste da pratite uživo na Nova.rs. Nikita Čibrin je ruski oficir koji je bio stacioniran u Buči. Nekoliko meseci nakon povlačenja iz grada koji predstavlja krvavo obeležje rata u Ukrajini, za CNN je otkrio sve detalje monstruoznih zločina koji su počinjeni u gradu nedaleko od Kijeva. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 December 2022 Find out more about the UK government's