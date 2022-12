Danas oblačno, uveče kiša i sneg u celoj Srbiji

U Srbiji će danas biti oblačno, na istoku sa ledenom kišom i snegom, uveče i u toku noći i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 1 do 7. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak južni i jugoistočni, na jugu Banata sa olujnim udarima. Uveče i u toku noći kiša će se u nižim predelima zbog niskih temperatura ponegde lediti na tlu pa je neophodan oprez. U Beogradu će biti vetrovito, oblačno i uglavnom suvo, sa najnižom temperaturom od -4 do -1 i najvišom oko 4 stepena Celzijusa. U toku noći kiša, preneo je Tanjug. Moguće su uobičajene tegobe kod