Poštovanje svih sporazuma, ali ne i rezolucije 1244 SB Ujedinjenih nacija (VIDEO)

Vlada Srbije večeras odlučuje o tome da li će poslati zahtev Kforu za povratak do hiljadu pripadnika vojnog i policijskog soblja, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kosovska predsednica poručuje da nema povratka nijednog srpskog policajca ili vojnika na Kosovo i da je njihovo prisustvo okončano 1999-te. Sa tim se slažu i međunarodni predstavnici, koji traže poštovanje svih sporazuma i smirivanje tenzija.

Predsednik Srbije veruje da svi potezi Prištine, uključujući današnje podnošenje zahteva za članstvo u Evropskoj uniji, direktno krše do sada postignute sporazume. Smatra da Srbija ima pravo da uputi zahtev o povratku do hiljadu predstavnika srpskog osoblja. „Danas i zvanično oni krše Vašingtonski sporazum, a na sve to odgovorićemo večeras posle sednice Vlade na koju sam pozvan i oko naših zahteva vezanih za Rezoluciju 1244 UN, ali i za povlačenje priznanja mnogih